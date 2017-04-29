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السبت, 3 شعبان 1438 هـ, الموافق 29 أبريل 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

مصادر: لا صحة للإعلان عن أسماء المستحقين في “حساب المواطن”

مصادر: لا صحة للإعلان عن أسماء المستحقين في “حساب المواطن”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكدت مصادر عدم صحة ما تم تداوله عن إعلان أسماء المقبولين في برنامج حساب المواطن الذي تم إطلاقه لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي قد تتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع.

جاء ذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لرابط إلكتروني يتضمن عدداً من الأسماء ادُّعِي أنها أسماء المستفيدين المقبولين في برنامج حساب المواطن، إلا أن المصادر أكدت عدم صحة هذا الرابط.

وكان مصدر مسؤول، قد أكد في وقت سابق أنَّ أسماء المواطنين المستحقين للدعم بـ”حساب المواطن” لن تعلن في وسائل الإعلام، للحفاظ على سريَّة معلوماتهم وخصوصيتهم، ولكنَّها سترسل من خلال رسائل نصيَّة على جوالاتهم، أو إلى حساباتهم في البوابة الإلكترونيَّة على البرنامج لإفادتهم باعتماد أسمائهم.

يشار إلى أن برنامج حساب المواطن خصص مركز اتصال على الرقم 19912، أو عبر حساب البرنامج في «تويتر» لخدمة العملاء @Citizen_Care  في حال وجود استفسارات أو مشكلات أو شكاوى بشأن التسجيل في البرنامج.

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