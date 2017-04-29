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السبت, 3 شعبان 1438 هـ, الموافق 29 أبريل 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

مصادر: “التنمية الاجتماعية” توافق على شمول الأسر المهجورة والمعلقة في الضمان وفق هذه الضوابط

مصادر: “التنمية الاجتماعية” توافق على شمول الأسر المهجورة والمعلقة في الضمان وفق هذه الضوابط

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قالت مصادر إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وافقت على ضوابط وإجراءات استحقاق الأسر المهجورة والمعلقة لإعانات الضمان الاجتماعي، مبينة أن من ضمن شروط الاستحقاق أن يكون قد مضى على الهجر أكثر من 3 أشهر.

وأوضحت المصادر أن الوزارة وجهت الجهات المعنية التابعة لها بالعمل بهذه الضوابط، مشيرة وفقاً لصحيفة “مكة” إلى أنه سيتم شمول الحالة في الضمان لمدة 12 شهراً،ويمكن أن يتم التجديد لفترتين إضافيتين في حالات الهجر، ولثلاث فترات للنساء اللاتي تتجاوز أعمارهن 50 عاماً.

وأضافت أنه في حال عدم توفر صك شرعي يثبت حالة الأسرة المهجورة أو المعلقة، أو أسرة المتغيب أو المفقود، فيتم الاكتفاء بإقرار اثنين على الأقل من ذوي العصبة بثبوت الهجر أو التعليق.

وأبانت أن الإجراءات تضمنت أنه في حالات الظروف الخاصة (مجهولي الأبوين) يكتفى بخطاب مكتب الإشراف النسائي، مضيفة أنه سيتم تطبيق سلم معاش الضمان الاجتماعي إذا كانت مقدمة الطلب موظفة، أو مطلقة مشمولة ولها أولاد مهجورون.

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