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السبت, 3 شعبان 1438 هـ, الموافق 29 أبريل 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

​المدينة: تغريم طالب جامعي 3 آلاف ريال لاستعراضه سلاح “كلاشنكوف” في حفل

​المدينة: تغريم طالب جامعي 3 آلاف ريال لاستعراضه سلاح “كلاشنكوف” في حفل

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قضت المحكمة الجزائية في المدينة المنورة بتغريم طالب جامعي (21 عاماً) بـ3 آلاف ريال؛ عقب إدانته في استعراض سلاح ناري “كلاشنكوف” بدون ترخيص خلال حضوره حفل زفاف قريب له بأحد قصور الأفراح.

وذكرت مصادر وفقاً لما أوردته “الوطن”، أن الحكم الصادر ضد الطالب تضمن مصادرة السلاح الناري والذخيرة الحية التي كانت بحوزته وتوبيخه بالمجلس الشرعي، مع أخذ التعهد عليه بعدم تكرار فعلته مرة أخرى، إلى جانب عقوبة تعزيرية ومالية.

ولفتت إلى أن المحكمة ثبت لديها صحة البلاغات التي تقدم بها مواطنون ضد الطالب إلى شرطة المدينة المنورة، كما استندت في حكمها إلى تحقيقات هيئة التحقيق والادعاء العام بالقضية والتي طالبت خلالها بمصادرة السلاح والحكم عليه.

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