مجموعة 120 تحتفي مع “ساتورب” باليوم العالمي للسلامة في العمل

الأحساء – عيسى الموسى

شاركت مجموعة 120 للسلامة المرورية، أول أمس الخميس، في احتفال شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)، والذي جاء تحت عنوان “اليوم العالمي للسلامة في العمل”.

وقد اشتمل ركن المجموعة بالمعرض على إحصائيات للحوادث المرورية، وكذلك التعريف بالفريق وتسجيل العضويات والسينما بوكس، كما شاركت المجموعة مع ضحايا حوادث السيارات القاتلة، الذي رووا قصصهم المؤلمة مع الموظفين في محاولة ناجحة لتعزيز القيادة الآمنة.

ومن جانبه، أشاد رئيس مجلس الإدارة فواز النواب، بمشاركة مجموعة 120 للسلامة المرورية؛ في الحفل، ومساهمتهم في إنجاحه.