“ساتورب” تحتفي باليوم العالمي للسلامة في العمل ومرور عام دون إصابات

الأحساء – عيسى الموسى

احتفلت شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)، أول أمس الخميس، باليوم العالمي للسلامة في العمل، والانتهاء من سنة واحدة دون إصابة بوقت طويل (إصابات الوقت الضائع)، من 12 أبريل 2016 إلى 13 أبريل 2017.

وقد بدأ بالحفل بمقدمة عن السلامة المرورية تبعها كلمة الحفل قدمها عبدالله الجهار، تحدث فيها عن مرور سنة كاملة في شركة ساتورب من دون إصابات الوقت الضائع، إلى جانب وإلقاء سلمان البرقان وجان موسكوني من شركة ساتورب خطابهما حول السلامة.

وفي الأثناء، كرّم رئيس مجلس الإدارة فواز النواب، نائب الرئيس للموارد البشرية محمد العتيبي؛ لحصوله على سجل نظيف في السلامة على مدى السنوات الخمسة وثلاثين الماضية من خدمته في أرامكو.

وافتتح الرئيس التنفيذي المعرض المصاحب للحفل، والذي اشتمل على عدة أركان توعوية وتثقيفية عن السلامة في العمل، فيما شارك ضحايا حوادث السيارات القاتلة قصصهم مع الموظفين في محاولة ناجحة لتعزيز القيادة الآمنة، إضافة إلى مشاركة مجموعة 120 للسلامة المرورية، في أهمية الأمان على الطريق.