طرح وظائف شاغرة لمعيدات في كلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، عن طرح وظائف شاغرة لمعيدات بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل في تخصصات (الرعاية التنفسية، وتقنيات التخدير، وتقنيات علوم الأعصاب، وعلوم المختبرات الطبية والتمريض، وتقنية المعلومات الطبية، والتغذية الإكلينيكية).

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الإعلامي بالجامعة المهندس طفيل اليوسف، أن الجامعة تبدأ في استقبال طلبات الالتحاق ابتداءً من يوم غد الأحد وحتى 11 شعبان الجاري على موقعها الإلكتروني، ولن يتم قبول أي طلبات بعد هذا التاريخ.

وبيّن أنه يشترط لشغل هذه الوظائف أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وألا يزيد عمرها على 28 عامًا، وأن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس انتظام من جامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم بمعدل لا يقل عن تقدير “جيد جدًا”، ومعادلة الشهادات للحاصلات عليها من خارج المملكة من وزارة التعليم، وأن لا تكون المتقدمة على رأس العمل في أي جهة حكومية.

وشدّد على وجوب أن يحتوي طلب التقديم إلكترونيًا على السيرة الذاتية والاستمارة الخاصة بالتعيين لوظيفة معيد، وتكون معبأة بالكامل، ويمكن الحصول عليها من موقع الجامعة الإلكتروني، وصورة المؤهل، إضافة إلى السجل الأكاديمي، وصورة من الهوية الوطنية، وخطابين إلى ثلاثة خطابات توصية، والحصول على التصنيف والتسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.