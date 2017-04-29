جامعة الإمام عبدالرحمن تطرح عددًا من الوظائف الأكاديمية والتقديم إلكترونيًا

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، عن طرح وظائف شاغرة لأعضاء هيئة التدريس السعوديين للرجال والنساء، تشمل عددًا من التخصصات، منوهةً بأنه سيتم تقديم طلبات الالتحاق لهذه الوظائف يوم غدٍ الأحد وحتى 11 شعبان الجاري من خلال موقع الجامعة الإلكتروني.

وتضمنت هذه التخصصات: “الدراسات الإسلامية، اللغة العربية، الجغرافيا، نظم المعلومات الجغرافية، علم الاجتماع، الاتصال وتقنية المعلومات، الرياضيات، الكيمياء، الأحياء، الطب، طب الأسنان، التمريض، العمارة والتخطيط، التصاميم، الصيدلة”.

وبدوره، ذكر مدير عام العلاقات والإعلام والمتحدث الإعلامي بالجامعة المهندس طفيل اليوسف، أنه يشترط لشغل هذه الوظائف الحصول على شهادة البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها من قبل وزارة التعليم، وأن تكون الدراسة في جميع المراحل وبالتفرغ التام، وأن لا يقل التقدير العام في مرحلة البكالوريوس عن “جيد جدًا”، ويستثنى من ذلك التخصصات الطبية.

وأضاف: كما يجب أن لا يكون المتقدم على رأس العمل في أي جهة حكومية، وأن يحمل شهادة التصنيف والتسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمتقدمين على الوظائف الصحية، كذلك يجب رفع الوثائق المطلوبة كافة إلكترونيًا بصيغة الـpdf فقط، ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع الجامعة الإلكتروني www.uod.edu.sa.