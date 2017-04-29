برعاية “السديس”.. “الخالدي” يلقي دورة “تنمية مهارات الاتصال الفعال في الحوار”

الأحساء – نَوَّاف بن عَلَّاي الجِرِي

تحت رعاية الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, عقد مجلس شباب الرئاسة التحاوري في مجلسهم الثالث بقاعة الشيخ محمد السبيل (رحمه الله)، مؤخرًا، دورة بعنوان “تنمية مهارات الاتصال الفعال في الحوار” ألقاها عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء مدير دار الآل والصحب الوقفية بمحافظة الأحساء فضيلة الشيخ خالد بن حمد الخالدي، حيث تهدف الدورة إلى إكساب المشارك المهارة في الحوار والاتصال الفعّال مع الآخرين.

وتضمنت الدورة عددًا من المحاور التأهيلية منها: تعزيز مهارة التواصل البناء والحديث المؤثر, والإنصات الفعّال, وأخلاق المحاور الناجح، وإكساب الموظفين الشباب المعايير اللازمة للتعامل مع قاصدي الحرمين الشريفين ومراعاة حالات الطوارئ.

وبدوره، رحّب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في كلمة له عقب الحوار، بمقدم الدورة الشيخ خالد الخالدي، مشيدًا بهذا التعاون والتجاوب الفاعل الذي من شأنه الرقي بمستوى الوعي الثقافي والمعرفي لشباب الرئاسة، وتأهيلهم لكيفية التواصل مع حجاج وعمار وزوار بيت الله الحرام؛ ليختتم المجلس بتقديم “السديس” هدية تذكارية وشهادة شكر لـ”الخالدي”.

يذكر أن الدورة نفذت كذلك لمجموعتين في مكتبة الحرم المكي شملت أعضاء هيئة الحرم المكي والأخرى لموظفي الحراسات والبوابات للحرم المكي، واستفاد منها ما يربو على 120 مستفيدًا تقريبًا، أبدى العديد منهم إعجابه الكبير لمحتوى الحقيبة التدريبية والأسلوب الرائع للمدرب، حيث قرن محتوى وعناصر الدورة بأمثلة مباركة من حياة القدوة عليه الصلاة والسلام في أدب الحوار والإنصات للآخرين، وبأمثلة تربوية واقعية معاصرة؛ مما كان له الأثر الكبير.