دراسة: “قرحة المعدة” تضاعف خطر الإصابة بـ”الشلل الرعاش”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

توصلت دراسة حديثة إلى أن قرحة المعدة تضاعف خطر الإصابة بالشلل الرعاش، حيث يبدأ الشلل الرعّاش في التطور داخل الأمعاء الدقيقة، ومنها يؤثّر على الجهاز العصبي وينتقل إلى الدماغ عبر العصب المبهم.

واعتمد الباحثون في الدراسة على مقارنة بيانات 9430 شخصاً خضعوا لعمليات بسبب قرحة المعدة، و377200 شخصاً تم اختيارهم من السجلات الوطنية بالسويد بينهم 4829 مصاباً بمرض الشلل الرعّاش.

ووجدت نتائج الأبحاث، أن عمليات القرحة التي تطلّبت استئصال جزء من العصب المبهم قد زادت من احتمال الإصابة بمرض الشلل الرعّاش.

وتبين أن من كان لديهم قرحة في المعدة كانوا أكثر عُرضة للإصابة بالشلل الرعّاش خلال السنوات الـ 5 السابقة لمشكلة القرحة.

ولا يزال التفسير العلمي لتطوّر مرض الشلل الرعّاش غير متفق عليه، وتوجد أكثر من نظرية تقترح طريقة لتطوّره في الجسم، وتمتاز الدراسة السويدية بأنها كبيرة الحجم، ويعتقد العلماء أنه قد يكون هناك أكثر من طريقة لتطوّر مرض الشلل الرعّاش وتأثيره على الأعصاب.