تسجيل الدخول
مستخدم جديد
السبت, 3 شعبان 1438 هـ, الموافق 29 أبريل 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

الموافقة على “برنامج مساكن” للموظفين والمتقاعدين بشروط

الموافقة على “برنامج مساكن” للموظفين والمتقاعدين بشروط

“الأحساء اليوم” – الأحساء

وافقت وزارة المالية على طلب المؤسسة العامة للتقاعد بشأن “برنامج مساكن”؛ بهدف تمويل شراء المساكن لشريحة الموظفين والمتقاعدين الخاضعين لنظام التقاعد (المدني والعسكري)، واشترطت وزارة المالية أن يكون تبليغ الجهات الحكومية من قبل المؤسسة العامة للتقاعد.

من ضمن مزايا برنامج مساكن (مرابحة بهامش ربح ثابت خلال فترة التمويل، معتمد من الهيئة الشرعية، إمكانية التحويل إلى أي بنك محلي، مدة سداد تصل إلى ٣٠ عاماً وغيرها من المزايا).

واشترطت المؤسسة العامة للتقاعد بعض الشروط منها (إلا تقل مدة الخدمة بالدولة عن سنة ولا يقل الراتب عن 4 آلاف ريال، وألا يقل عمر المستفيد عن ٢٠ سنة ولا يزيد عن ٦٥ سنة عند تقديم الطلب، عدم تجاوز عمر المسكن عن ٢٠ سنة تحسب من تاريخ اكتمال البناء، ولا تقل الدفعة الأولى عن ١٥٪‏ من قيمة العقار وأن يكون شاغراً وصالحاً للانتفاع به).

يذكر أن “برنامج مساكن” يأتي استمراراً لدعم تطلعات الموظفين والمتقاعدين والمواطنين في الحصول على مسكن مناسب وبأسعار معقولة وشروط ميسرة.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

“الشورى” يتجه إلى استحداث وسام “الملك سلمان لوحدة الشعب”

“الشورى” يتجه إلى استحداث وسام “الملك سلمان لوحدة ...

“ساتورب” تحتفي باليوم العالمي للسلامة في العمل ومرور عام دون إصابات

“ساتورب” تحتفي باليوم العالمي للسلامة في العمل ومرور ...

منتقدًا عدم تعاون “العمل”.. “العقاري”: نعمل لإعفاء العاجزين عن السداد

منتقدًا عدم تعاون “العمل”.. “العقاري”: نعمل لإعفاء العاجزين ...

مجموعة 120 تحتفي مع “ساتورب” باليوم العالمي للسلامة في العمل

مجموعة 120 تحتفي مع “ساتورب” باليوم العالمي للسلامة ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*