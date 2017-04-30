“وارف” تقدّم 3 عروض لـ”ترانزيت” في مهرجان الطفل والعائلة بالخبر

الأحساء – عبدالمحسن القطان

ضمن برنامج مهرجان الطفل والعائلة والذي تقام برامجه وفعالياته بالواجهة البحرية بالخبر، قدّمت فرقة وارف المسرحية، بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بالأحساء، مسرحية “ترانزيت” تأليف عبدالعزيز بوسهيل، وإخراج محمد الحمد، بواقع ثلاثة عروض مسرحية أيام الأحد والإثنين والثلاثاء المقبل.

ويستضيف المهرجان مجموعة من العروض الشبابية الموجهة للجمهور من العائلات، مع إتاحة الفرصة للمواهب بإبراز طاقاتها وإبداعها الفني.

وبهذه المناسبة، قدّم المنتج للعمل الممثل عبدالله الفهيد، شكره وتقديره لإدارة المهرجان على إتاحة الفرصة لهم بالتواجد والمشاركة، مشيرًا إلى أن مسرحية “ترانزيت” سبق أن تم تقديمها ولغاية سبع عروض مسرحية على مسرح الجمعية بالأحساء وحظيت بمتابعة وإقبال جماهيري كبير.

وبيّن “الفهيد” أن العمل يتحدث عن مشاكل السفر والتي تواجه عائلة تسبب في عدم معرفتهم بالإجراءات النظامية وقوعهم في إشكاليات كبيرة من خلال أحداث العمل، والتي تتطور وتتغير، وكل ذلك يسير في قالب كوميدي ومثير.

يذكر أن مسرحية “ترانزيت” يشارك في تمثيل أدوارها كل من: عبدالله التركي، وعبدالله الفهيد، وعبدالرحمن المزيعل، وعبدالعزيز بوسهيل، وإبراهيم الجنوبي، وشهاب الشهاب، وصالح الخشرم، وماريا السويلم، وحسن الحرز، وعبدالرحمن العلي، وعبدالله الشمري، وعبدالاله المذن، وإضاءة حمد المويجد، ومؤثرات صوتية محمد النوه، وإدارة إنتاج عبدالله الفهيد، وحمد المويجد، ومساهمة فنية عمر الخميس، وعيسى الحسين، وتغطية إعلامية سلطان النوه، ومتابعة نوح الجمعان، وعلي الغوينم.