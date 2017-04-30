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الأحد, 4 شعبان 1438 هـ, الموافق 30 أبريل 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الربيعة” يتعهد بتقديم خدمات صحية تغني المرضى عن السفر للعلاج بالخارج

“الربيعة” يتعهد بتقديم خدمات صحية تغني المرضى عن السفر للعلاج بالخارج

“الأحساء اليوم” – الأحساء 

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة سعي وزارته إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين كافة، متعهداً ‏بتقديم خدمات صحية جيدة تغنيهم عن الاضطرار إلى السفر للعلاج بالخارج.

وأشار الربيعة، وفقا لـ”الحياة” إلى وجود نحو 2300 مركز صحي في مناطق المملكة، وأن العمل يجري على توسيعها، مبيناً أن ساعات العمل في بعض هذه المراكز امتد إلى الـ12 ليلاً، ولافتاً إلى سعي الوزارة لتسريع إجراءات الانتظار في المستشفيات، حيث تم تقليل مدة الانتظار إلى نصف المدة السابقة.

وحول التأمين الطبي، أوضح الربيعة أنه سيطبق في الأعوام المقبلة، مؤكداً أن الوزارة تنظر إلى تجارب الدول الأخرى لتلافي الأخطاء.

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