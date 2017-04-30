“شعلاوي 4” تختتم الدور التمهيدي من منافساتها وتأهل 4فرق لقبل النهائي

الأحساء – فواز بن يوسف الموسى

اختتمت بطولة شعلاوي 4، أمس السبت، على ملعب فريق شعلة محاسن بحي محاسن، الدور التمهيدي من منافساتها، والتي جرت بين ثمانية فرق موزعة على مجموعتين، بتأهل فريقين من كل مجموعة.

وتأهل من المجموعة الأولى فريق الرقيقة سيتي متصدرًا برصيد (7) نقاط وفريق الفيصلية برصيد (6) نقاط، أما المجموعة الثانية فقد تأهل منها فريق البروق متصدرًا برصيد (7) نقاط، وفريق شعلة هجر برصيد (4) نقاط.

ومن المقرر أن يلتقي فريقا الرقيقة سيتي وشعلة هجر في أولى مباريات دور الأربعة يوم الثلاثاء المقبل، في حين تقام المباراة الثانية التي يوم الأربعاء بين فريقي البروق والفيصلية؛ ليلتقي الفريقان الفائزان في المباراتين في اللقاء النهائي، والذي سيقام يوم السبت المقبل؛ لتحديد الفائز بلقب البطولة.