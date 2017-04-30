المعلم يوسف الناصر يحصل على الماجستير من جامعة الملك فيصل

الأحساء – نَوَّاف بن عَلَّاي الجِرِي

حصل المربي الفاضل يوسف بن ناصر الناصر، معلم التربية البدنية بمتوسطة المأمون بالأحساء والمدرب بنادي الفتح الرياضي للفئات السنيّة, يوم الخميس الماضي، على درجة الماجستير في التربية وعلم النفس من جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء (قسم التربية وعلم النفس بكلية التربية), وكان عنوان رسالته “استخدام مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك وتويتر) وعلاقته بالعلاقات الأسرية لدى عينة من طلاب المرحلة الثانوية بمحافظة الأحساء”.

وقد تكونت لجنة المناقشة من: الدكتور عاشور محمد دياب, أستاذ الصحة النفسية المشارك بكلية التربية في جامعة الملك فيصل (مشرفًا ومقرِّرًا)، والدكتور عبدالمنان ملا معمور أستاذ علم النفس بجامعة أمّ القرى في مكة المكرمة (مناقشًا خارجيًا)، والدكتور خليل إبراهيم الحويجي أستاذ علم النفس المشارك بكلية التربية في جامعة الملك فيصل (مناقشًا داخليًا)، حيث أوصت اللجنة بقبول الرسالة ومنح الطالب درجة الماجستير.

ومن جانبها، تبارك “الأحساء اليوم”، لـ”الناصر” هذا الإنجاز والدرجة العلمية، سائلةً المولى له التوفيق والسداد، وأن يجعل هذه الشهادة عونًا له على طاعته.