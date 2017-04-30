“الإسكان”: يحق للمواطن رفض منتجه واستبدال مشروعه بآخر

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قال المتحدث باسم وزارة الإسكان، سيف السويلم، إنه يمكن للمواطن المستفيد من برنامج الدعم السكني رفض المنتج المخصص له من الوزارة أكثر من مرة، في حال عدم مناسبته له، مشيراً إلى أن هذا الرفض لن يفقده أحقيته في الاستحقاق، وستبقى نقاط استحقاقه كما هي.

وأكد السويلم، وفقاً لـ”عكاظ”، أن الأراضي التي تخصصها الوزارة ضمن برنامج “سكني” مجانية، وأن نسبة القبول للمنتجات من وحدات سكنية في مشاريع الوزارة أو مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص عبر برنامج “وافي” مرتفعة جداً، وتزيد في كل دفعة على سابقتها.

وأضاف: “رفض المنتج يختلف من مواطن إلى آخر، وبعضهم يرفض المشروع أو المنطقة أو الموقع، لكن يظل استحقاقه للمنتج كما هو إلى أن يجد ما يناسبه”، مؤكداً أن الوزارة تعمل على توفير المنتج المناسب للمواطن، وتأخذ في عين الاعتبار رغباته، ولديها عدد من البرامج التي تتناسب مع دخله.

وكان المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال بن بدر، أوضح في وقت سابق أن المستفيد عند دخوله لبوابة وزارة الإسكان يمكنه معاينة المنتج ومن ثم قبوله أو رفضه، وفي حال رفضه يعود للنظام وينتظر دوره حتى يخصص له مرة أخرى.