مؤتمر طب الأطفال السابع بمستشفى الملك عبدالعزيز يناقش آخر المستجدات

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أقام قسم الأطفال في مستشفى الملك عبد العزيز التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في الأحساء، وبالتعاون مع الشؤون الأكاديمية والتعليم المستمر في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية في الأحساء، المؤتمر السابع لآخر مستجدات طب الأطفال، تحدث فيه استشاريون ومتخصصون في مجالات عدة من طب الأطفال.

وأوضح المدير الإقليمي التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في القطاع الشرقي الدكتور أحمد العرفج، أن هذا المؤتمر يأتي “للعام السابع، حيث حقّق في الدورات السابقة نتائج مذهلة جعلت منه واحدًا من أبرز المؤتمرات في المنطقة، والمتكررة في كل عام وذلك لأهميته ونتائجه المثمرة”.

وقال العرفج إن “الأعداد الكبيرة المشاركة في المؤتمر عكست مدى أهمية هذه الفعالية التي تحظى باهتمام ومتابعة المعنيين بطب الأطفال، إذ تتناول آخر المستجدات في هذا المجال، وتكشف آخر الدراسات الطبية العالمية، وهذا يعكس أيضًا أهمية هذا المؤتمر وحرصنا على أن يكون متواجداً على خارطة برامجنا وفعالياتنا”.

من جهته، أكد رئيس اللجنة المنظمة ورئيس قسم الأطفال في مستشفى الملك عبد العزيز واستشاري الأطفال حديثي الولادة الدكتور هشام جواد القرم، أنه “حرصًا من الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني على تطوير التعليم الطبي المستمر للعاملين في المجال الطبي من أطباء وممرضين وفنيين، وفّرت دورات وندوات طبية منها هذا المؤتمر والذي يعقد للعام السابع على التوالي، ويتكون من 20 محاضرة وثلاث ورش عمل، ويعتبر من المؤتمرات المميزة على مستوى المنطقة”.

ولفت القرم إلى أن اللجنة العلمية للمؤتمر ركزت على وضع برنامج المحاضرات على ثلاثة محاور رئيسة، وهي عن الأمراض الشائعة عند الأطفال مثل نقص فيتامين دال، والتشوهات الخلقية في القلب، والفشل الكلوي، والتطعيمات الحديثة، وأمراض الدم الوراثية وغيرها.

وبيّن الدكتور القرم أن المؤتمر استقطب متحدثين من أهم الأطباء الاستشاريين السعوديين من أهم القطاعات الصحية، تحدثوا في أوراقهم عن أهم الأمراض التي تصيب الأطفال مثل علاج الأمراض الاستقلابية، والفشل الكلوي المزمن، وأمراض الأنيميا المنجلية، ومرض نقص المناعة، والأمراض الأخرى وآخر ما توصلت إليه الدراسات العلمية فيها.

وأضاف بأنه “أقيم على هامش المؤتمر ثلاث ورش عمل أستطيع أن أعتبرها أنها مميزة؛ لأن معظم ورش العمل التي حضرناها لا تهتم في هذه المواضيع، ومن أبرز المواضيع التي ناقشتها الورش المحاكاة في الطب من خلال “مانيكان” متطور يقوم الأطباء بالتدرب عليه وهو يغني عن استخدام الجثث”.

وأشار إلى أن “المشاركين في ورشة عمل ثانية تدربوا على التحديات في تجنب الأخطاء قبل حدوثها، وهي ورشة تهتم بالجودة النوعية في ممارسة الطب، وآخر ورش العمل تحدثت حول فن وأصول الجدال بين الأطباء”.