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الأحد, 4 شعبان 1438 هـ, الموافق 30 أبريل 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

قدّمتها عمادة التطوير لأعضاء هيئة التدريس..

اختتام دورة “أصول الكتابة العلمية في المجلات المحكمة” بجامعة الملك فيصل

اختتام دورة “أصول الكتابة العلمية في المجلات المحكمة” بجامعة الملك فيصل

الأحساء – “الأحساء اليوم”

اختتمت عمادة التطوير وضمان الجودة بأقسام الطالبات بجامعة الملك فيصل برنامجًا تدريبيًا لأعضاء هيئة التدريس بعنوان “أصول الكتابة العلمية في المجلات المحكمة”، قدمته الدكتورة مها أبو المجد يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وهدف البرنامج إلى معرفة ماهية البحوث العلمية وأهداف نشرها، وفهم خطوات الكتابة العلمية للبحوث “من المقدمة إلى الخاتمة”، وتحديد متطلبات وشروط النشر في المجلات العلمية المرموقة، وتوضيح علامات الترقيم وكيفية توظيفها في البحث العلمي والفرق بين المجلات العلمية والأنواع الأخرى من المجلات الجماهيرية، والوقوف على الوضع الراهن للمجلات العلمية التي تصدرها بعض الجامعات، وأخيرًا شرح الأخطاء الشائعة عند كتابة البحوث العلمية.

وقد أشارت منسقة عمادة التطوير وضمان الجودة لشؤون التطوير الدكتورة وفاء حسنين، إلى أن البرنامج يستهدف رفع كفاءة المتدربات في كتابة البحوث العلمية وفهم خطوات الكتابة العلمية للبحوث، وكيفية التعامل مع المجلات العلمية المحكمة، ومعرفة متطلبات ومهارات نشر البحوث العلمية، وتجنب الكثير من الأخطاء التي يقع فيها الباحثون عند تقديمهم ورقة علمية للنشر.

 

 

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