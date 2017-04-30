غدًا.. تقنية الأحساء للبنات تحتفل بخريجاتها برعاية الأميرة العنود

الأحساء – “الأحساء اليوم”

تحتفل الكلية التقنية للبنات بالأحساء، يوم غد الاثنين، بتخرج متدرباتها للعام 1437-1438هـ من مختلف التخصصات، برعاية سمو الأميرة العنود بنت محمد آل شيخ، وحضور المشرفة العامة على قطاع التدريب التقني (بنات) المهندسة أمل بنت سحي السهلي.

وفي السياق، أوضحت عميدة الكلية التقنية للبنات بالأحساء وفاء الرشيد، أن هذا الحفل يزف 132 خريجة في تخصصات يطلبها سوق العمل، وهي: الدعم الفني، والمحاسبة، وتخصص الإدارة المكتبية، معبرةً في هذا الصدد عن شكرها وتقديرها للمشرفة العامة على قطاع التدريب التقني للبنات على تشريفها لحفل التخرج، والذي يجسد بحضورها اهتمامها بالكلية ومنسوبيها وخريجاتها.