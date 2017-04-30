بالصور.. المركز الخيري لتعليم القرآن يكرم المشاركين في “يوم الحافظ” بالأحساء

الأحساء – “الأحساء اليوم”

كرّمت إدارة المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه بالأحساء، مؤخرًا، الطلاب المشاركين في برنامج يوم الحافظ بالأحساء، والذي بلغ عدد المسجلين فيه 133 طالبًا أتموا مراجعة أكثر من (500) جزء من القرآن الكريم؛ أي (10.000) صفحة، وعدد الأحرف التي قرأت أكثر من (4.500.000) حرفًا.

وأقيم البرنامج في جامع عبدالله بن محمد النعيم (رحمه الله) بحي السلام، بحضور رئيس الهيئة الإشرافية، والمدير التنفيذي، وعددًا من منسوبي إدارة المركز وجماعة المصلين بالجامع.

وفي كلمة لرئيس الهيئة الإشرافية خالد بن جاسم البريكان، شكر الله تعالى على نجاح البرنامج، وقدم شكره الجزيل للعاملين في نجاح البرنامج من مشرفين وإداريين ومعلمين وإعلاميين على جهودهم التي وصفها بالمتميزة.