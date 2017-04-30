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الأحد, 4 شعبان 1438 هـ, الموافق 30 أبريل 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

بالصور.. المركز الخيري لتعليم القرآن يكرم المشاركين في “يوم الحافظ” بالأحساء

بالصور.. المركز الخيري لتعليم القرآن يكرم المشاركين في “يوم الحافظ” بالأحساء

الأحساء – “الأحساء اليوم”

كرّمت إدارة المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه بالأحساء، مؤخرًا، الطلاب المشاركين  في برنامج يوم الحافظ بالأحساء، والذي بلغ عدد المسجلين فيه 133 طالبًا أتموا مراجعة أكثر من (500) جزء من القرآن الكريم؛ أي (10.000) صفحة، وعدد الأحرف التي قرأت أكثر من (4.500.000) حرفًا.

وأقيم البرنامج في جامع عبدالله بن محمد النعيم (رحمه الله) بحي السلام، بحضور رئيس الهيئة الإشرافية، والمدير التنفيذي، وعددًا من منسوبي إدارة المركز وجماعة المصلين بالجامع.

وفي كلمة لرئيس الهيئة الإشرافية خالد بن جاسم البريكان، شكر الله تعالى على نجاح البرنامج، وقدم شكره الجزيل للعاملين في نجاح البرنامج من مشرفين وإداريين ومعلمين وإعلاميين على جهودهم التي وصفها بالمتميزة.

 

القران اليوم حلقة 4 حلقة2 زيارة 2 زيارة1 صورة جماعية معلمين هدايا 3 هدايا 4 هدايا 6 هدايا هدايا2

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