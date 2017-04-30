بدء التسجيل الفعلي لأدوات الدين العام في “إيداع”

الأحساء – واس

أعلنت وزارة المالية أنه تقرر البدء اليوم الأحد، التسجيل الفعلي لأدوات الدين العام في مركز إيداع الأوراق المالية عبر منصة السوق المالية السعودية (تداول).

وتأتي هذه الخطوة عطفاً على بيان وزارة المالية السابق بتاريخ 9 / 1 / 1438 هـ الموافق 10 / 10 / 2016 م، الذي أُعلن بموجبه عن تنفيذ مبادرة إنشاء مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية وقرار تسجيل وإدراج وتداول إصدارات الدين العام بشكل تدريجي.

وقال المتحدث باسم مكتب إدارة الدين العام: تندرج هذه الخطوة ضمن المبادرات التي يتم اعتمادها لتعزيز دور مكتب إدارة الدين العام بالتوازي مع التوصيات الطموحة لرؤية المملكة 2030 والرامية لترسيخ حضور المملكة في الأسواق المالية المحلية والعالمية.