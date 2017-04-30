القتل تعزيرًا لمطلق النار على رجال الأمن في العوامية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الحكم بالقتل تعزيرا لإرهابي أطلق النار على رجال الأمن، وعلق أعلام سوداء على أعمدة الإنارة ببلدة العوامية لإثارة الفتنة وزعزعة الأمن.

وجاء في الحكم الإبتدائي الذي صدر صباح اليوم من المحكمة بحق متهم (مواطن)، وذلك بعد ثبوت إدانته بالاشتراك مع عدد من الأشخاص بالسعي لزعزعة الأمن من خلال حرصه على الاعتداء على رجال الأمن وإطلاقه النار من سلاح رشاش بالقرب من مركز شرطة العوامية بقصد قتل رجال الأمن بذلك المركز، وشرائه سلاحاً من نوع رشاش كلاشنكوف مع عدد عشرين طلقة بقصد الإخلال بالأمن، وقيامه ببيع سلاح رشاش من نوع كلاشنكوف مع عدد عشرين طلقة على أحد الأشخاص، وقيامه بتعليق أعلام سوداء على أعمدة الإنارة ببلدة العوامية لإثارة الفتنة وزعزعة الأمن، ولشناعة ما أقدم عليه المدعى عليه فقد قررت المحكمة قتله تعزيراًَ.