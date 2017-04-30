“STC وضوئيات” يوقعان مذكرة لنشر شبكات الألياف الضوئية

الأحساء – “الأحساء اليوم”

وقعت شركة الاتصالات السعودية STC مذكرة تفاهم مع شركة ضوئيات التابعة للشركة السعودية للكهرباء، يتم بموجبها التعاون في مجال نشر شبكات الألياف البصرية بالمملكة العربية السعودية وذلك للاستفادة من إمكانات الشركتين لنشر خدمات النطاق العريض في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومن جانب شركة ضوئيات الرئيس التنفيذي لضوئيات الدكتور أحمد سندي، وبحضور المهندس منصور القحطاني نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع بالشركة السعودية للكهرباء .

ومن جانبه، أوضح “البياري” أن تفعيل هذه المذكرة سيساهم في سرعة نشر خدمات النطاق العريض في المملكة ضمن مبادرات نشر خدمات النطاق العريض المندرجة تحت برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، لا سيما وأن شركة STC تمتلك أكبر شبكة للألياف الضوئية في منطقة الشرق الأوسط على المستويين المحلي والدولي وتعد من أسرع وأفضل الشبكات نمواً في المنطقة، حيث تساعد تلك الشبكات على تقديم أفضل الخدمات لتحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية والاقتصادية والتشغيلية.

وبدوره، قال “سندي” “إن المذكرة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتصالات السعودية، حيث سيتم الاستفادة من البنية التحتية القوية لشبكة شركة ضوئيات من الألياف البصرية، والتي تبلغ أطوالها أكثر من 55 ألف كيلو متر وتغطي معظم مناطق المملكة، وذلك بهدف تقديم خدمات متطورة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وتزويد القطاع السكني بخدمات النطاق العريض والبث التلفزيوني وإمكانية توفير حزم من خدمات المنازل الذكية والخدمات الرقمية المتطورة، للمساهمة في تسريع عملية التحول الرقمي بالمملكة وتعزيز مكانتها عالمياً في مستوى الجاهزية الرقمية، إضافة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي مواكبة لمبادرات الحكومة الرشيدة التي تسعى لتحقيقها عبر مبادرات التحول 2020، ورؤية المملكة 2030، لنشر خدمات النطاق العريض ورفع سرعات وجودة شبكة الإنترنت”.

جدير بالذكر، أن مذكرة التفاهم جاءت متوافقة مع التوجه العالمي في التعاون بين قطاعي الكهرباء والاتصالات للاستفادة من الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للكهرباء، وما تشمله من بنية قوية لشبكة الألياف البصرية، وهو ما يساهم بدوره في خفض التكاليف واختصار الفترة الزمنية لنشر خدمات النطاق العريض في المملكة.