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الأحد, 4 شعبان 1438 هـ, الموافق 30 أبريل 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

التلقيح المنتظم ضد الإنفلونزا يشكل خطراً على الإنسان

التلقيح المنتظم ضد الإنفلونزا يشكل خطراً على الإنسان

“الأحساء اليوم” – الأحساء

حذر أطباء سويسريون، مجموعة من المرضى عند التلقيح ضد الإنفلونزا، مشيرين إلى أن التلقيح المنتظم ضد الإنفلونزا يشكل خطراً على الإنسان ويسبب بعض الأعراض الجانية التي تتفاقم من حالة مرضية للأخرى.

وأوضح الأطباء، أن الذين أصيبوا بسرطان الرئة ويتلقون علاجا باستخدام أدوية مثل مثبطات المناعة PD-L1، يزداد خطر إصابتهم بآثار جانبية سلبية تتعلق بجهاز المناعة.

ومن أكثر المضاعفات خطورة وانتشاراً الطفح الجلدي، والتهاب المفاصل الذي يظهر لدى 13% من المرضى، والتهاب القولون والدماغ بنسبة إصابة بلغت 8.7%، أما قصور الغدة الدرقية، والتهاب الرئتين والاعتلال العصبي فوصلت نسبة الإصابة بها إلى 4.3%.

وتوصل العلماء إلى تلك الاستنتاجات بعد إجراء تجربة على 23 متطوعاً بلغ متوسط عمرهم 58.7 عام، وتم تلقيحهم بمصل ثلاثي يتضمن فيروس الإنفلونزا AH3N2 وAH1N1.

وتلقى بعض المرضى العلاج بمثبطات المناعة PD-L1، حيث لاحظ الأطباء مضاعفات لدى 6 منهم. ولم يوص واضعو الدراسة بتلقيح الذين يتلقون العلاج باستخدام مثبطات المناعة PD-L1 ضد الإنفلونزا، فيما سيعرض العلماء استنتاجاتهم النهائية بعد إجراء التجارب على عدد أكبر من المرضى.

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