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الأحد, 4 شعبان 1438 هـ, الموافق 30 أبريل 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“وزن الأذرعة” يقلل من استهلاك الوقود ويُطيل عمر الإطار

“وزن الأذرعة” يقلل من استهلاك الوقود ويُطيل عمر الإطار

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أوصت الحملة التوعوية (#تأكد أن #دربك_خضر) التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة عن بطاقة كفاءة الطاقة لإطارات السيارات، إلى موازنة الإطارات بشكل دوري من خلال ما يسمى “وزن الأذرعة”؛ وذلك لأنه يقلل من استهلاك الوقود ويُطيل عمر الإطار.

ودعت الحملة إلى فحص السيارة بشكل دوري لدى ورش صيانة متخصصة في ميزان الإطارات، مشيرةً إلى أن هنالك عوامل أخرى تبين إذا ما كان هنالك عدم موازنة مثل: (انحراف السيارة عند القيادة بسرعة متوسطة أو عالية، أو عدم استقامة الإطار على السطح بشكل تام، أو تآكل الإطار من أحد الحواف).

وقالت الحملة إن ترك الإطارات غير موزونة بالدرجة الصحيحة – أي غير متوازية – يؤدي إلى زيادة احتكاك الإطار ولو بدرجة بسيطة مع الطريق؛ وذلك بدوره يؤدي إلى زيادة مقاومة دوران الإطار وزيادة استهلاك المركبة للوقود للتغلب على مقاومة الدوران الأعلى مما يستوجب قوة إضافية من المحرك للمحافظة على أداء السيارة، ونتيجة ذلك هو زيادة استهلاك المركبة للوقود دون فائدة. كما أن ذلك الاحتكاك يعجل من تلف مداس (دعسة) الإطار ويقلل من عمره.

كما طالبت الحملة بالتأكد من وجود “بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات” الذي يكون بمكان بارز على “دعسة” الإطار قبل الشراء، ومن ثم التأكد من صحة البيانات على البطاقة ، عبر تطبيق (تأكد)، من خلال مطابقتها مع قاعدة البيانات المسجلة على الموقع الرسمي من خلال مسح رمز الاستجابة السريع (Q R)، مع مقارنتها بالبيانات المحفورة على الإطار، تجنباً لأي خطأ أو تعديل في بيانات البطاقة.

ويمكن مسح رمز الاستجابة السريع (Q R) باستخدام أي كاميرا لأجهزة الجوال الذكية المنتشرة، عبر تحميل تطبيق (تأكد) الصادر من الهيئة السعودية والمواصفات والمقاييس والجودة، ومن ثم مسح الرمز باستخدام الكاميرا؛ الذي سيقوم مباشرة بتحويله إلى قاعدة البيانات المركزية لبطاقة كفاءة الطاقة للإطارات.

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