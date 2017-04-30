كليات التقنية تدخل ضمن القبول الإلكتروني الموحد للطلاب.. والتقديم في 9 شوال

الأحساء – واس

أعلن وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية منسق قبول الطلاب بالجامعات الحكومية بمنطقة الرياض الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله العثمان، عن انضمام كليات التقنية بالرياض إلى البوابة الموحدة لقبول الطلاب، وذلك بتوجيه معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى.

وأوضح الدكتور عبدالله العثمان في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن اللجنة التنسيقية للقبول الموحد بالجامعات الحكومية بمنطقة الرياض أقرت في اجتماعها الذي عقد بحضور ممثلين عن المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني انضمام الكليات التقنية إلى بوابة القبول الالكتروني الموحد للطلاب بمنطقة الرياض، والجدول الزمني للقبول للعام الدراسي القادم 438/1439هـ، وحددت يوم الاثنين الموافق 9 شوال 1438هـ (حسب تقويم أم القرى) موعد بدء التقديم لقبول الطلاب عبر الرابط (www.rbu-admit.edu.sa ).

وأفاد أنه تم تشكيل عددًا من اللجان من جامعات : الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة والكليات التقنية بمنطقة الرياض لاكمال الاستعدادات للقبول للعام القادم 1438/1439 هـ.

ومن المقرر أن يتم فتح بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات يوم الاثنين 9 /10 /1438هـ، ويتم إغلاقها الساعة 12 ظهراًمن يوم الثلاثاء 17/ 10 / 1438هـ، وإعلان المرشحين للكليات التي تتطلب مقابلة شخصية عبر البوابة الإلكترونية يوم الأربعاء 18/ 10 /1438هـ، بينما المقابلات الشخصية لمرشحي الكليات التي تتطلب مقابلة شخصية ستبدأ من الأحد إلى الثلاثاء 22 /10 /1438هـ إلى 24 /10/ 1438هـ.

وسيتم إعلان نتائج الفرز الأول عبر البوابة الإلكترونية وبدء تأكيد القبول للفرز الأول يوم الخميس 26 /10 / 1438هـ، وآخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول عبر البوابة الإلكترونية الساعة 12 ظهراً من يوم الأحد 29 /10/ 1438هـ، وإعلان نتائج الفرز النهائي عبر البوابة الالكترونية، وبدء تأكيد القبول للفرز النهائي يوم الخميس 4 /11/ 1438هـ، بينما آخر موعد لتأكيد القبول للفرز النهائي عبر البوابة الإلكترونية سيكون الساعة 12 ظهراً من يوم الأحد 7 /11/ 1438هـ، وبداية العام الجامعي 1438/ 1439هـ يوم الأحد26 / 12/ 1438هـ.