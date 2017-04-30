“الملحم” يقدّم دورة “فن التعامل مع وسائل الإعلام” بتعليم الأحساء

الأحساء – “الأحساء اليوم”

نظّمت إدارة التدريب والابتعاث (بنات) بتعليم الأحساء، برنامجًا نوعيًا هو الأول في المجال الإعلامي، قدّمه مدير عام الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عبدالرحمن الملحم، بعنوان “فن التعامل مع وسائل الإعلام”.

وقد حضر البرنامج مساعد مدير الإدارة للتعليم بالأحساء يوسف الملحم، ومديرة إدارة التدريب والابتعاث صباح الجمال، كما حل مدير مركز التنمية الأسرية بالأحساء الدكتور خالد الحليبي، ضيفًا ومشاركًا أثرى البرنامج التدريبي بمداخلاته حول تأثير الإعلام في النشء ومستواه.

وتضمنت محاور البرنامج التي تناولها المدرب “الملحم”: توظيف وسائل الإعلام الجديد في خدمة التعليم – مستقبل الصحافة الورقية – طرق التثبت من المعلومة – كيفية إدارة المحتوى الإعلامي للمؤسسات والمنظمات”.

هذا، وقد شهد البرنامج تفاعلًا كبيرًا من المشاركين والمشاركات الذين بلغ عددهم أكثر من 30متدربًا ومتدربة، مثمنين لإدارة التدريب والابتعاث تقديم هذا البرنامج النوعي الذي أثرى حصيلة المتدربين، مقدمين عددًا من الاقتراحات والتوصيات.