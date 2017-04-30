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الأحد, 4 شعبان 1438 هـ, الموافق 30 أبريل 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

إغلاق مؤشر سوق الأسهم مرتفعاً 67.73 نقطة

إغلاق مؤشر سوق الأسهم مرتفعاً 67.73 نقطة

الأحساء – واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 67.73 نقطة، ليقفل عند مستوى 7013.47 نقطة، بتَدَاوُلَات بلغت قيمتها أكثر من 3.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 231 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 85 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 119 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 45 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: جدوى ريت الحرمين، وكيان السعودية، وبترو رابغ، وكيمانول، والحكير الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات عذيب للاتصالات، وأسمنت المدينة، والجزيرة ريت، والرياض ريت، وساب، فكانت الأكثر انْخِفَاضَاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و1.95%.

فيما كانت أسهم شركات: كيان السعودية، ودار الأركان، والإنماء، وبترو رابغ، والرياض ريت هي الأكثر نَشَاطَاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: كيان السعودية، والإنماء، وسابك، ودار الأركان، وبترو رابغ هي الأكثر نَشَاطَاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 37.76 نقطة، ليقفل عند مستوى 4702.73 نقطة، بتَدَاوُلَات بلغت قيمتها أكثر من 4 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 196 ألف سهم تقاسمتها 238 صفقة.

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