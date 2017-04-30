حرس الحدود بجازان ونجران يحبط تهريب أكثر من نصف طن من الحشيش

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، أن رجال حرس الحدود بمنطقتي جازان ونجران تمكنوا خلال الفترة من 24 / 1438/7حتى 3 /8/ 1438هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر .

وافاد أن رجال حرس الحدود رصدوا أشخاص حاولوا الدخول لمنطقتي جازان ونجران عبر الحدود البرية لتهريب المواد المخدرة، التي تستهدف النيل من أبنائنا مما حتم التعامل معهم بما يقتضيه الموقف بكل حزم وقوة، وأسفر عن ذلك القبض على عدد 18 شخصاً من الجنسية الأثيوبية وشخصين يمنيي الجنسية وشخصين سعوديي الجنسية، حيث كان مجموع ما ضبط بحوزتهم (545) كيلو جراما من الحشيش المخدر، مؤكدا استكمال جميع الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.