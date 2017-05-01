تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الاثنين, 5 شعبان 1438 هـ, الموافق 1 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

قانونيون: النظام يسمح بفصل المعينين بالواسطة في الوظائف الحكومية

قانونيون: النظام يسمح بفصل المعينين بالواسطة في الوظائف الحكومية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكد قانونيون أن النظام يسمح بفصل الموظف الحكومي المعين بالواسطة، مؤكدين أن مَن ثبت تعيينه بالواسطة يُفصل بصدور أمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء.

ونوه المحامي والمحقق السابق في هيئة التحقيق والادعاء العام نايف آل منسي وفقاً لـ “مكة”، إلى أن التعيين بالواسطة ينظر إليه من خلال نظرية البطلان ومبدأ إعادة المال المسروق، وبالتالي فإن كل ما بني على قرار التعيين بالواسطة فهو باطل.

من جانبه، أكد المستشار السابق في ديوان المظالم نايف الظفيري أن المادة الـ 11 من النظام الأساسي للحكم نصت على التكافل بين أفراد المجتمع وعدم التفرقة بينهم، وبذلك فالمواطنون سواء، ومن ثم فالتعيين في الوظائف الحكومية هو حق مكفول لكل مواطن على أساس الجدارة.

وفي السياق نفسه، أوضح مصدر مسؤول في وزارة الخدمة المدنية أن التعيين بالواسطة يحدث من خلال بعض الجهات التي لديها صلاحية شغل وظائفها، ومن خلال بند الاستقطاب الذي تكون فيه صلاحية التعيين نظامياً بيد الوزير، ولا يكون عن طريق نظام “جدارة” الإلكتروني.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

“الغذاء والدواء”: تسجيل البيانات شرط لدخول الأسماك المجمدة

“الغذاء والدواء”: تسجيل البيانات شرط لدخول الأسماك المجمدة

الإطاحة بـ6 مواطنين تخصصوا في الاعتداء على السائقين ليلاً ونهبهم

الإطاحة بـ6 مواطنين تخصصوا في الاعتداء على السائقين ...

مصرع شاب إثر ارتطام مركبته بعمود كهرباء في محايل عسير

مصرع شاب إثر ارتطام مركبته بعمود كهرباء في ...

التجديد لـ”332 معلمًا” بمدارس المملكة في الخارج وإنهاء تكليف 182 آخرين

التجديد لـ”332 معلمًا” بمدارس المملكة في الخارج وإنهاء ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*