“الحياة الفطرية”: آخر موعد للتقديم على وظائف المراتب الرسمية غداً

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، إنهاء استقبال طلبات المتقدمين على وظائفها على المراتب الرسمية عن طريق المسابقة الوظيفية، يوم غد (الثلاثاء).

وتستقبل الطلبات في مقر إدارة الاتصالات الإدارية بالهيئة أو على صندوق بريدها (ص. ب: 61681 الرياض 11575 ،(ويكتب على الظرف «إدارة الموارد البشرية».

واشترطت الهيئة: لا يحق لموظفي الدولة ممن هم على رأس العمل الدخول بالمسابقة إلا بالمؤهل فقط، ويتم تعبئة نموذج (101 – أ) من جهة عمل المتقدم بإدارة شؤون الموظفين، والخبرة في طبيعة العمل يجب أن تكون بعد المؤهل وبنفس مسمى الوظيفة المعلنة وتتطلب (مشهدا بالخبرة من جهة العمل بمسمى الوظيفة، وبيانا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يصادق على تلك الفترة)، وصورة من الهوية الوطنية.

والمتقدمون من داخل الهيئة أو ممن لهم سابق خدمة بالدولة من خارج الهيئة سوف تطبق عليهم الضوابط والشروط الواردة في دليل تصنيف الوظائف بالخدمة المدنية، ولا يحق التقدم في المسابقة على أكثر من وظيفة واحدة، والتقيد بشروط ومتطلبات شغل كل وظيفة، لن ينظر في أي طلب يرد بعد تاريخ الانتهاء من المسابقة، ويستبعد أي طلب غير مكتمل الفقرات أو الأوراق المطلوبة وفقا للشروط.