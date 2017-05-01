الأربعاء.. جامعة الملك فيصل تحتفل بتخريج الدفعة الـ(38) برعاية أمير الشرقية

الأحساء – “الأحساء اليوم”

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، تنظّم جامعة الملك فيصل، مساء بعد غدٍ الأربعاء في الاستاد الرياضي بالمدينة الجامعية، حفل تخرج الدفعة الثامنة والثلاثين للعام الجامعي 1437/1438هـ.

وفي هذا السياق، أعرب مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، حيث يحظى هذا الاحتفال المبارك بشرف رعايته الكريمة، ومشاركته بأبوته الحانية أبناءه خريجي الدفعة الثامنة والثلاثين فرحتهم الغامرة بالتخرج، مبديًا سعادته بهذه المناسبة الغالية التي تتجدد كل عام، وتلقي بظلال من التفاؤل والبهجة، حيث تزف جامعة الملك فيصل جيلًا جديدًا من أبنائها وبناتها إلى سوق العمل يحمل مشاعل العلم والمعرفة؛ ليقدم خلاصة علمه وجهده للوطن العزيز الذي منحه الكثير.

وهنأ “العوهلي”، بهذه المناسبة، أبناءه وبناته الخريجين والخريجات وأولياء أمورهم، شاكرًا باسمهم جميعًا سمو أمير المنطقة الشرقية راعي هذا الحفل، وسمو محافظ الأحساء، ووزير التعليم (حفظهم الله) على ما تلقاه الجامعة منهم من دعم ورعاية ومتابعة، سائلًا الله -العلي القدير- أن يديم على هذه البلاد الطاهرة نعمة الأمن والأمان في ظل قائد المسيرة، ورجل الإنجازات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد (يحفظهم الله).

من جهته، بيّن عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد بن عبدالوهاب الفريدان، أن عدد خريجي الجامعة والمتوقع تخرجهم هذا العام من نظام البكالوريوس انتظام بلغ (1623) خريجًا، و(4222) خريجة، ومن نظام البكالوريوس انتساب مطور بلغ (19084) خريجًا، و(14891) خريجة، ومن نظام الدراسات العليا بلغ (199) خريجًا، و(271) خريجة.

يُذكر أن مدير الجامعة وجّه باستكمال جميع الاستعدادات لتهيئة الحفل، حيث ستنفذ وقائع النسخ التجريبية لمراسم الحفل ومسيرة خريجي سائر كليات الجامعة خلال الأيام المقبلة، بإشرافه، وحضور وكلاء الجامعة، وأعضاء اللجنة الرئيسية، واللجان المساندة.