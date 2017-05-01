التجديد لـ”332 معلمًا” بمدارس المملكة في الخارج وإنهاء تكليف 182 آخرين

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أَصْدَرَ وكيل وزارة التعليم “بنين” الدكتور نياف بن رشيد الجابري، اليوم الأحد، قَرَارَاً بتجديد إيفاد (332) معلماً موفداً للعمل في بعض الدول والأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج للعام الدراسي المقبل 1438 / 1439هـ، لمدة عام دراسي.

وطالب القرار مديري الأكاديميات والمدارس ومشرفي البعثات التعليمية في بلدان الإيفاد إبلاغ المعلمين المجدد إيفادهم بالمباشرة مع بداية العام الدراسي المقبل وشَمِلَتْ جهات الإيفاد جمهورية غانا، ومركز الملك عبدالعزيز في تاجورة، وهونج كونج، والمدارس السعودية في فيينا، ومملكة البحرين، وجيبوتي، والمدرستين السعوديتين في الجزائر وجيبوتي، وعَدَدَاً آخرَ من الأَكَادِيميات والمدارس السعودية في الخارج، وَشَدَّدَ القرار على عدم قبول الاعتذار عن الإيفاد بعد المباشرة إلا بنهاية العام الدراسي.

في سياق متصل، أَصْدَرَ الدكتور الجابري قَرَارَاً بإنهاء تكليف (182) معلماً موفداً للتدريس في عدد من الدول والأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج شَمِلَتْ المدارس السعودية في كل من: إسطنبول، وإسلام أباد، وأنقره، وباريس، وبكين، وجيبوتي، وفيينا، وكراتشي، ومدريد، وموسكو، ونيودلهي، وبرلين، وجمهورية القمر المتحدة، والمالديف، والنيجر، وإندونيسيا، وبوركينافاسو، وغانا، وروما، ومملكة البحرين.