الإطاحة بـ6 مواطنين تخصصوا في الاعتداء على السائقين ليلاً ونهبهم

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أطاحت شرطة منطقة الرياض بـ6 مواطنين تورطوا في تنفيذ جرائم اعتداء على سائقين خاصين بعد طرق أبواب غرفهم، وسرقة نقودهم ومقتنياتهم، والاستيلاء على السيارات التي بحوزتهم واستغلالها في تنفيذ جرائمهم.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة إنه بعد رصد عدد من جرائم الاعتداء على السائقين الخاصين تم تكليف إدارة التحريات والبحث الجنائي بالتصدي لتلك الجرائم، حيث تم الاشتباه في 6 مواطنين، والإطاحة بهم تباعاً من خلال كمائن محكمة.

وأبان أن المقبوض عليهم في العقد الثاني من العمر، وقد اعترفوا خلال التحقيق معهم بتنفيذ 14 جريمة اعتداء وسرقة سيارات،واستخدامها في استيقاف المارة وتهديدهم وسلب ما بحوزتهم من مبالغ ماليه ومقتنيات شخصية.

وأوضح أنه تم التحفظ على المتهمين وإيقافهم بمركز الشرطة ويجري التحقيق معهم لمقارنة أسلوبهم الإجرامي بالقضايا المقيدة ضد مجهول، كما تم إشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.