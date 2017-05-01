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الاثنين, 5 شعبان 1438 هـ, الموافق 1 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

مصادر: “العمل عن بعد” سيقتصر على المواطنين والمواطنات فقط

مصادر: “العمل عن بعد” سيقتصر على المواطنين والمواطنات فقط

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قالت مصادر مطلعة إن برنامج “العمل عن بعد” الذي أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، سيقتصر على توظيف المواطنين والمواطنات فقط.

وأوضحت المصادر وفقا لصحيفة “اليوم” أن البرنامج يهدف لتلبية قطاعين أساسيين بالمملكة وهما ذوو الإعاقة والنساء، لما في البرنامج من ميزة أداء العمل خارج المكان المعتاد للعمل باستخدام وسائل الاتصال.

وأشارت إلى أن تعديلات نظام “العمل عن بعد” المكون من ثماني مواد، تضمنت كيفية تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، لافتة إلى أنه يشترط لتوظيف العاملين التسجيل في البوابة الإلكترونية التي تحددها الوزارة.

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