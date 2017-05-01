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الاثنين, 5 شعبان 1438 هـ, الموافق 1 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الطريفي” مشرفًا ومقيمًا على حكام كأس العالم للشباب بكوريا

“الطريفي” مشرفًا ومقيمًا على حكام كأس العالم للشباب بكوريا

الأحساء – عبدالمحسن القطان

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، مؤخرًا، المحاضر السعودي علي الطريفي مشرفًا ومقيمًا على حكام كأس العالم للشباب في كوريا الجنوبية، خلال الفترة من 20 مايو وحتى 12 يونيو 2017.

ويمتلك السعودي علي الطريفي سجلًا حافلًا كحكم، حيث شارك في العديد من البطولات أبرزها كأس العالم 2002، ويعد المحاضر الدولي علي الطريفي واحدًا من أفضل المحاضرين على مستوى العالم، وكثيرًا ما يتم الاعتماد عليه من الاتحادين الآسيوي والدولي.

وسيكون إلى جانب الطريفي من القارة الآسيوية الماليزي محمد صبح الدين، إضافة إلى نخبة من المحاضرين على مستوى العالم بتواجد مدير دائرة التحكيم السويسري ماسيمو بوساكا، ورئيس لجنة الحكام الإيطالي بيرويجي كولينا.

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