بالإنفوجرافيك.. “الصحة” تحذر من إهمال التطعيمات للأطفال

“الأحساء اليوم” – الأحساء

حذرت وزارة الصحة عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته عبر حسابها على تويتر من إهمال التطعيمات للأطفال، والذي قد يؤدي إلى الإصابة بالحصبة، والجديري المائي، والتهاب الكبد “ب”، والحمى الشوكية، والكزاز، وفيروس الروتا، والحصبة الألمانية، والدفتيريا، والنكاف، وشلل الأطفال.

وأوضحت “الصحة” أن التطعيمات عبارة عن مواد محفزة للمناعة لتحمي الجسم من جراثيم معينة وتعتبر وسيلة آمنة وفعالة للوقاية من الإصابة بالمرض الحقيقي ، ويتم إعطاء اللقاحات عن طريق الحقن أو عن طريق الفم.

وتأتي هذه الانشطة ضمن جهود الصحة التوعوية للحفاظ على صحة وسلامة الأطفال وتثقيف أولياء الأمور بالحرص على تطعيم أطفالهم في إطار البرنامج التوعوي (طفلك مسؤوليتك).