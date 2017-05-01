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الاثنين, 5 شعبان 1438 هـ, الموافق 1 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

إيران ترفع حصة حجاجها للموسم الحالي بنسبة 35%

إيران ترفع حصة حجاجها للموسم الحالي بنسبة 35%

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلنت السلطات الإيرانية أنها سترفع عدد حجاجها في موسم الحج للعام الحالي بنسبة 35%، وذلك بعد موافقة السلطات السعودية.

وقال رئيس منظمة الحج الإيرانية، حميد محمدي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”، إن المملكة وافقت على رفع حصة إيران إلى 86.5 ألف حاج في 2017 مقابل 64 ألفاً قبل عامين.

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت الشهر الماضي أنها استكملت مع منظمة الحج والزيارة الإيرانية، كافة الترتيبات اللازمة لمشاركة الحجاج الإيرانيين في موسم حج هذا العام 1438هـ، وفق الإجراءات المعتمدة مع مختلف الدول الإسلامية.

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