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الاثنين, 5 شعبان 1438 هـ, الموافق 1 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

بالتعاون مع معهد التنمية الأسرية العالي وبدعم مؤسسة آل جميح..

النادي الشبابي بالأحساء يختتم برنامج “مهارات المربي المؤثر” لـ 38متدربًا

النادي الشبابي بالأحساء يختتم برنامج “مهارات المربي المؤثر” لـ 38متدربًا

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أنهى النادي الشبابي التابع لجمعية التنمية الأسرية بالأحساء، وبالتعاون مع معهد التنمية الأسرية العالي للتدريب، وبدعم مؤسسة آل جميح الخيرية، برنامج “مهارات المربي المؤثر”، والذي استمر لثمانية أيام.

وفي السياق، أوضح مدير النادي علي بن محمد التركي، أن البرنامج يهدف إلى تنمية المهارات التربوية للمربين وكل من لهم صلة بالتربية بشكل مباشر، وتأهيلهم لتربية جيل واعٍ ووسطي وإيجابي، مبينًا أن البرنامج قسم إلى ثمانية مجالات متمايزة وهي “المجال الإيماني والأخلاقي والمجال المالي والتقني والمجال الاجتماعي والجنسي والمجال العاطفي والعقلي”، وقدّمه مجموعة من المختصين في مجالاتهم، بحضور 38 متدربًا.

ومن جانبه، قدّم رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بالأحساء الدكتور إبراهيم بن صالح التنم، شكره لـ”مؤسسة آل جميح الخيرية على دعمهم الكريم للبرنامج”، مشيدًا بـ”التعاون الكريم مع معهد التنمية الأسرية العالي للتدريب وفريق العمل في النادي الشبابي”.

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