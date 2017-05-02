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الثلاثاء, 6 شعبان 1438 هـ, الموافق 2 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق

استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق

“الأحساء اليوم” – الأحساء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن طقس اليوم الثلاثاء، استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة المسبوقة بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة) ومرتفعات مكة المكرمة تشمل الأجزاء الشرقية منها. في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً على وسط وشرق المملكة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق “تبوك، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية” مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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