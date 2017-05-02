تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الثلاثاء, 6 شعبان 1438 هـ, الموافق 2 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الكهرباء”: رفع سعر التعرفة سيكون تدريجياً حتى 2020

“الكهرباء”: رفع سعر التعرفة سيكون تدريجياً حتى 2020

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قال وكيل وزارة الطاقة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور صالح العواجي: إن رفع سعر التعرفة سيتم بشكل تدريجي حتى العام 2020م.

وأوضح العواجي، أن مسألة الرفع السنوي للتعرفة الكهربائية تتم دراستها حالياً من قِبل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، إلى جانب وزارة الاقتصاد والتخطيط، حسب “الوطن”.

من جهة أخرى، كشف رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء عن أن العائد الاقتصادي من تبادل الطاقة الكهربائية بين المملكة ومصر سيبلغ نحو 15 مليار ريال سنوياً، مشيراً إلى أن التبادل العيني للطاقة لا يلزم أن تكون هناك قيمة نقدية للتبادل، بل طاقة مقابل طاقة، بما يعزز التبادل الموسمي الكهربائي بين البلدين.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 320 سلة غذائية في تعز

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 320 سلة غذائية ...

إغلاق 253 منشأة غير ملتزمة بتوطين الاتصالات

إغلاق 253 منشأة غير ملتزمة بتوطين الاتصالات

“العمل” تودع مبالغ المساعدات المقطوعة لـ25 ألف أسرة

“العمل” تودع مبالغ المساعدات المقطوعة لـ25 ألف أسرة

إلزام كُتّاب العدل بزيارة النساء العاجزات عن الحضور لإنهاء إجراءاتهن في المنازل

إلزام كُتّاب العدل بزيارة النساء العاجزات عن الحضور ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*