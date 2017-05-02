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الثلاثاء, 6 شعبان 1438 هـ, الموافق 2 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“العمل” تودع مبالغ المساعدات المقطوعة لـ25 ألف أسرة

“العمل” تودع مبالغ المساعدات المقطوعة لـ25 ألف أسرة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس الاثنين، مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة لشهر شعبان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وأبان المشرف العام على وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية د. عبدالعزيز الفريان، أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين من البرنامج بلغت 371,120,000 مليون ريال، تمثل استحقاق شهر شعبان الجاري.

وأضاف الفريان، أن عدد الحالات التي تم إيداع مبلغ الدعم المالي لها لبرنامج المساعدات المقطوعة للشهر الحالي بلغ 24,954 ألف حالة، تمثل مجموعة من قوائم الانتظار الموافق لها بالصرف.

وأكد المشرف العام على وكالة الضمان الاجتماعي، أن برنامج المساعدات المقطوعة يأتي ضمن البرامج المساندة التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي، ويتم من خلال هذا البرنامج تقديم مساعدات نقدية مقطوعة للحالات التي استوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة.

وأوضح الفريان، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تودع مبلغ المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخول المحدودة ومعظمهم من مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي.

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