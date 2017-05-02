إغلاق 253 منشأة غير ملتزمة بتوطين الاتصالات

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن أن حملات التفتيش التي تنفذها خمس زيارات ساهمت في انخفاض عدد المخالفات المتلعقة في توطين مهنتي بيع وصيانة الجوالات بنسبة 100 في المئة، وقصر العمل فيها على السعوديين، مشيرة إلى رصد 120 مخالفة، أحيل 108 منها إلى لجنة العقوبات، فيما أغلقت 253 منشأة غير ملت زمة، وأنذرت 12 محلاً آخر كان مغلقاً.

ونفذت وزارات: العمل والتنمية الاجتماعية، والداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والتجارة والاستثمار، والاتصالات وتقنية المعلومات 4607 زيارات ميدانية على محال اتصال متفرقة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لمتابعة مدى التزام المنشآت بقرار التوطين. وأوضحت الوزارة أن مكة المكرمة تصدرت الزيارات بـ1034، تلتها الشرقية بـ893، ثم عسير بـ632، والقصيم بـ617، والمدينة المنورة بـ612، والرياض بـ347، ونجران بـ169، والجوف 111، فيما تم تنفيذ 57 زيارة لكل من منطقتي الباحة وحائل، و54 لجازان، بينما تم تنفيذ 20 زيارة لتبوك، وأربع للحدود الشمالية.

ودعت الوزارة إلى التعاون معها والإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال تطبيق «معاً للرصد»، مؤكدة أنه سيتم التعامل الفوري مع البلاغات، «حرصاً على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها»، فيما يمكن أيضاً الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.

وذكر أن القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري. ويشمل التطبيق القطاعي جميع فئات وأحجام المنشآت، سواء أكانت عملاقة أم كبيرة أم متوسطة أم صغيرة.

إلى ذلك، شاركت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في أسبوع المهنة، الذي انطلقت فعالياته أول من أمس (الأحد) وتستمر حتى (الخميس) المقبل، بتنظيم من جامعة الملك سعود في الرياض.

وتهدف مشاركة الوزارة و«هدف» إلى إنشاء حلقة وصل مع خريجي الجامعة، وتقديم الدعم والإرشاد المهني لهم، لتهيئتهم لدخول سوق العمل، وتمكينهم من امتلاك ومعرفة الأدوات التي تساعدهم في ذلك. وأطلع القائمون على جناح الوزارة والصندوق، الزوار من الطلاب والطالبات، على المبادرات والبرامج الهادفة إلى دعم توظيف وتدريب وتأهيل الشباب السعودي، وتنمية القوى العاملة الوطنية، ورفع قدرتها التنافسية في سوق العمل.

ومن بين تلك البرامج والمبادرات، الفرص الوظيفية والريادية المتاحة من خلال توطين قطاع الاتصالات، وبرنامج ريادة الأعمال لدعم وتدريب ملاك المنشآت الصغيرة، وقدموا للزوار شرحاً حول آلية عمل البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وكيفية الاستفادة من خدماتها، وكذلك برنامج التدريب الصيفي (صيفي)، وبرنامج «دروب»، وغيرها من برامج الدعم والتوظيف.