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الثلاثاء, 6 شعبان 1438 هـ, الموافق 2 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

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الداخلية تنبه المسافرين إلى أوكرانيا بقواعد إصدار التأشيرة عبر المطارات الدولية

الداخلية تنبه المسافرين إلى أوكرانيا بقواعد إصدار التأشيرة عبر المطارات الدولية

الأحساء – واس

أوضح المدير العام لإدارة العامة للعلاقات والإعلام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول، أن وزارة الخارجية أفادت بأن سفارة خادم الحرمين الشريفين في كييف تلقت مذكرة وزارة الشؤون الخارجية الأوكرانية المتضمنة قواعد إصدار تأشيرات الدخول إلى أوكرانيا والمشار فيها إلى أنه تم توسيع قائمة الدول التي يجوز لمواطنيها الحصول على التأشيرات بغرض السياحة والتجارة عن طريق المطارات الدولية (بوريسبيل) و(جولياني) في العاصمة كييف ومطار أوديسا في مدينة أوديسا ومن ضمن من يشملهم هذا التنظيم مواطني المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية تهيب بالمواطنين مراعاة أنظمة الدول التي يرغبون السفر إليها والتقيد بكافة التعليمات المنظمة لذلك بعد تقديم الوثائق المطلوبة كافة في أحد المطارات المذكورة ومنها تعبئة النموذج وصورة شخصية واحدة مع حجز الفندق أو الفوتشير السياحي (للتأشيرة السياحية) ودعوة من مؤسسة أو شركة حكومية أو خاصة (للتأشيرة التجارية) مع دفع 2550 هريفنيا أوكرانية (ما يقارب 100 دولار) مدفوعة عن طريق (POS TERMINL) عند استلام التأشيرة في المطار التي تخولهم الدخول للدول مع الالتزام باللوائح والأنظمة والتعليمات كافة لعدم تعرضهم للمساءلة أو العقوبة.

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