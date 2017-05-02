تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الثلاثاء, 6 شعبان 1438 هـ, الموافق 2 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

احدث الأخبار

“التجارة” تُشهّر بمؤسسة “أريج الأصايل” بسبب تزوير قطع غيار السيارات الإطاحة بـ3 وافدين سرقوا مبالغ مالية من داخل سيارة مواطن الداخلية: القبض على 1628 متهما لتورطهم في جرائم تهريب واستقبال المخدرات وفاة شخصين وإصابة ثمانية إثر حادث انقلاب بالطائف المعهد الصناعي بالدمام ينظّم لقاء لتوفير فرص وظيفية لخريجيه تعليم الأحساء يشارك في التطبيق التجريبي للبرنامج الدولي لتقييم الطلبة PISA 2017 ضمن “عيش السعودية”.. 35متدربًا من تقنية الأحساء يزورون ينبع للتعرّف بتاريخها تقنية الأحساء للبنات تحتفي بتخريج 132 طالبة لسوق العمل تقرير: 48% من موظفي الشركات بالمنطقة يؤكدون دور القوانين في ردع “الاحتيال” بالعمل “الاستئناف” ترفض حكم “الجزائية” بصرف النظر عن دعوى رافعة الحرم وتلزمها بنظر القضية العيادات السعودية تعالج 312 مريضًا من اللاجئين السوريين في الزعتري الداخلية تنبه المسافرين إلى أوكرانيا بقواعد إصدار التأشيرة عبر المطارات الدولية

العيادات السعودية تعالج 312 مريضًا من اللاجئين السوريين في الزعتري

العيادات السعودية تعالج 312 مريضًا من اللاجئين السوريين في الزعتري

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قدمت عيادة طب الأسنان التابعة للعيادات التخصصية السعودية العلاج لـ 312 حالة مرضية من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري شمالي شرق الأردن.

وأوضح رئيس قسم عيادات طب الأسنان في العيادات التخصصية السعودية الدكتور محمد الفارس أن الاحتياج الكبير لوجود عيادة تهتم بمعالجة الأسنان داخل مخيم الزعتري هو أمر ضروري وأساسي لما تقتضيه الحاجة الماسة هناك حيث يصعب تأمين مثل هذه المراكز الشاملة في مخيمات اللجوء بسبب ارتفاع التكلفة وصعوبة تأمين المعدات الحديثة ، مضيفاً أن العيادات السعودية تقوم بمعالجة معظم الحالات المرضية التي تخص الأسنان من التسوس والتهابات اللثة ومتابعتها حتى ينعم الشقيق السوري بأفضل حالة سنية ممكنة .

بدوره أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر السمحان أن الحملة السعودية ومن خلال عياداتها التخصصية داخل مخيم الزعتري تسعى لتحقيق أكبر قدر ممكن من المحافظة على صحة الشقيق السوري وهو ما يتضح من البرامج الصحية التي تنفذها الحملة مثل (شقيقي صحتك تهمني) (شقيقي صحتك غالية) و(نمو بصحة وأمان) إضافة إلى تقديم أفضل رعاية إنسانية بكافة المحاور الإغاثية للشقيق السوري.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

“التجارة” تُشهّر بمؤسسة “أريج الأصايل” بسبب تزوير قطع غيار السيارات

“التجارة” تُشهّر بمؤسسة “أريج الأصايل” بسبب تزوير قطع ...

الإطاحة بـ3 وافدين سرقوا مبالغ مالية من داخل سيارة مواطن

الإطاحة بـ3 وافدين سرقوا مبالغ مالية من داخل ...

الداخلية: القبض على 1628 متهما لتورطهم في جرائم تهريب واستقبال المخدرات

الداخلية: القبض على 1628 متهما لتورطهم في جرائم ...

وفاة شخصين وإصابة ثمانية إثر حادث انقلاب بالطائف

وفاة شخصين وإصابة ثمانية إثر حادث انقلاب بالطائف

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*