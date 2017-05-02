تقرير: 48% من موظفي الشركات بالمنطقة يؤكدون دور القوانين في ردع “الاحتيال” بالعمل

الأحساء – “الأحساء اليوم”

كشف تقرير حديث، عن أن 48% من موظفي الشركات الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يؤكدون أن القوانين التنظيمية لمكافحة الاحتيال والفساد لها أثر إيجابي في ردع السلوك غير الأخلاقي في العمل، وهي نسبة أعلى بكثير من النسبة التي وصل إليها المشاركون حول العالم والبالغة 28%،

وأظهر التقرير الذي صدر حديثًا بعنوان “الغريزة البشرية أم منطق الآلة – في أي منهما تثق أكثر من أجل مكافحة الاحتيال والفساد؟”، أن 83% من موظفي هذه الشركات يرون أن محاكمة الأفراد الفاسدين في العمل تساعد على ردع الاحتيال والرشوة وتكافح فساد المدراء التنفيذيين، لافتًا إلى أن 43% من هؤلاء الموظفين يرون أن قضايا الاحتيال والفساد تعتبر من المشكلات القائمة في شركاتهم ومؤسساتهم.

وأشار الاستبيان، الذي تجريه إرنست ويونغ EY كل سنتين، رفقة التقرير، وشمل في هذه النسخة 4,100 موظف من شركات كبيرة في 41 دولة بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط والهند وآسيا، أن 57% من المشاركين في الاستبيان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يرون أن الإدارة العليا لا تشدد بما فيه الكفاية على أهمية تنمية ومتابعة المعايير الأخلاقية العالية في العمل.

على الصعيد العالمي، أظهر جيل الألفية (من 25 إلى 34 عامًا)، الذين يمثلون 32% من بين المشاركين في الاستطلاع مواقف أكثر ليونة تجاه السلوك غير الأخلاقي. ويرى 73% منهم أن مثل هذا السلوك مبرر للمساعدة على الحفاظ على العمل، مقارنة مع 49% من جيل الستينيات بعمر 45 إلى 54 عامًا، الذين شملهم الاستبيان وكان لهم نفس الرأي. وفضلًا عن ذلك، يعتقد 68% من المشاركين من جيل الألفية أن إدارتهم ستشارك في سلوك غير أخلاقي من أجل المحافظة على الأعمال، وقال 25% من المشاركين ضمن هذه الفئة العمرية إنهم على استعداد لتقديم مبالغ نقدية للفوز أو الاحتفاظ بالأعمال.

كما يُظهر جيل الألفية ميولًا متزايدة من عدم الثقة بزملاء العمل، حيث يرى 49% أن زملاءهم على استعداد للعمل بشكل غير أخلاقي لتحسين تطورهم المهني، مقارنة مع 40% من جميع الفئات العمرية

الفشل في بناء ثقافة الإبلاغ عن السلوك غير الأخلاقي.

وتُشكل القنوات المُباشرة للإبلاغ عن المخالفات جزءًا مهمًا في الوقت الحالي من برنامج الامتثال في أي شركة. ولكن على الرغم من ذلك، أشار 21% فقط من المشاركين في الاستبيان من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأنهم على علم بهذه القنوات في شركاتهم، مقابل 50% عبروا أنهم سيمتنعون عن الإبلاغ عن المخالفات لأسباب متعلقة بتطورهم المهني.

وفي تعليقه على هذا الاستبيان، قال رئيس خدمات التحقيق في عمليات الاحتيال وحل النزاعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “مايكل آدلم”: “لا يزال الإبلاغ عن السلوك غير الأخلاقي من المشكلات الراهنة، فإما أن يكون الموظفون غير مدركين للقنوات الصحيحة، أو ما هو مقلق أكثر، أن يكونوا متخوفين من تسليط الضوء على المخالفات، مما يدل على غياب الدور القيادي من جانب الإدارة العليا لمعالجة هذه المسألة. وتحتاج الشركات إلى تعزيز مستوى الوعي حول قنوات الإبلاغ عن المخالفات لديها، وتوضيح الإجراءات المناسبة لضمان معرفة الموظفين للقنوات التي يمكنهم التوجه إليها عند مواجهة أي ممارسات غير أخلاقية”.