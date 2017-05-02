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الثلاثاء, 6 شعبان 1438 هـ, الموافق 2 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

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في حفلها السادس برعاية حرم محافظ الأحساء..

تقنية الأحساء للبنات تحتفي بتخريج 132 طالبة لسوق العمل

تقنية الأحساء للبنات تحتفي بتخريج 132 طالبة لسوق العمل

الأحساء – “الأحساء اليوم”

احتفلت الكلية التقنية للبنات بالأحساء، مساء أمس الإثنين، بتخريج (132) خريجة لسوق العمل من خلال ثلاثة تخصصات هي: الدعم الفني،  الإدارة المكتبية، والمحاسبة، برعاية صاحبة السمو الأميرة العنود بنت محمد آل الشيخ حرم محافظ الأحساء، بحضور المشرفة العامة على قطاع التدريب التقني (بنات) المهندسة أمل السهلي، وذلك في قاعة النادي الأدبي بالأحساء.

وتضمن الحفل، الذس بدأ بالسلام الملكي، فآيات من الذكر الحكيم، مسيرة الخريجات، وعرض عن الكلية التقنية مجالاتها التدريبية ومميزات الالتحاق بها، إضافة إلى فقرة إنشادية تحكي عن خطوات الإبداع والنجاح والإتقان في العمل.

بدورها، ألقت “السهلي”، كلمة هنأت فيها خريجات الكلية، موضحة أنهن بهذا التخرج أصبحن جاهزات لخدمة هذا الوطن، متسلحات بسلاح المهارات والمعرفة والإتقان، محققات تطلعات بلادهن من تحقيق رؤية الوطن في زيادة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل.

من جهتها، وجّهت عميدة الكلية وفاء بنت صالح الرشيد، في كلمتها، الشكر والتقدير للمشرفة لحضورها، وتوجيهاتها المتواصلة فيما يخدم توفير بيئة تدريبية محفزة بشكل مستمر، كما هنأت بدورها الخريجات مؤكدةً أن التخرج أولى الخطوات في احتراف المهن النادرة في المجتمع والمتميزة والتي تمثل بدورها خدمة الوطن والمساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية 2030.

وأخيرًا، ألقت المتدربة وجدان السبيعي، والمتدربة هاجر الفرج، كلمة الخريجات، قدمتا فيها، باسمهما ونيابة عن زميلاتهما الخريجات الشكر والعرفان لكل من دعمهن خلال مسيرتهن الأكاديمية، مؤكدات أنهن على موعد جديد مع حياة جديدة، حيث يكمن الإبداع والعطاء المتواصل لخدمة الدين والمليك والوطن.

واختتم الحفل بتكريم المتفوقات والبالغ عددهن (7) خريجات، إلى جانب تكريم كل من شارك الحفل من متدربات وجهات مساندة للكلية في مرحلة التدريب التعاوني للمتدربات، وكذلك الداعمين للحفل ومنهم نادي الأحساء الأدبي، وريادة الأعمال النسوي بالأحساء، وأكاديمية الكفاح، إضافة إلى مجموعة من الرياديات التابعات لمعهد ريادة الأعمال.

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