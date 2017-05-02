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الثلاثاء, 6 شعبان 1438 هـ, الموافق 2 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

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المعهد الصناعي بالدمام ينظّم لقاء لتوفير فرص وظيفية لخريجيه

المعهد الصناعي بالدمام ينظّم لقاء لتوفير فرص وظيفية لخريجيه

الأحساء – “الأحساء اليوم”

نظّمت إدارة المعهد الصناعي بالدمام، مؤخرًا، لقاء مع شركة ماسا التي تعمل في الهيئة الملكية بالجبيل، برئاسة المهندس أحمد عبد الغني الغامدي، مدير المعهد الصناعي بالدمام، في إطار توفير عدد من الفرص الوظيفية لخريجي المعهد.

وقد ناقش اللقاء كيفية تدريب خريجي المعهد، وتوظيفهم بالقطاع الخاص، وتوفير الفرص الوظيفية لهم، وكذلك كيفية إعداد وتهيئة الخريجين للعمل في تلك الشركة، وتذليل الصعوبات كافة من أجل إتاحة الفرصة لكل خريج.

ومن جهة أخرى، قام وفد الشركة بجولة على مرافق وأقسام المعهد؛ للتعرف على ما يقدمه للمتدرب من مهارات علمية وتعليمية، حيث أبدى الوفد إعجابه وتقديره بما شاهدة واطلع عليه، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

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