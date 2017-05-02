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الثلاثاء, 6 شعبان 1438 هـ, الموافق 2 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

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تعليم الأحساء يشارك في التطبيق التجريبي للبرنامج الدولي لتقييم الطلبة PISA 2017

تعليم الأحساء يشارك في التطبيق التجريبي للبرنامج الدولي لتقييم الطلبة PISA 2017

الأحساء – “الأحساء اليوم”

تستعد إدارة تعليم الأحساء، للمشاركة  في التطبيق التجريبي الأول على مستوى المملكة للبرنامج الدولي لتقييم الطلبة PISA 2017، في الثانوية السابعة للبنات بالهفوف كأساسية، والثانوية السادسة عشرة بالهفوف كبديلة.

وبدورها، نوّهت مديرة برنامج تطوير مهارات التربويات في مجال التقويم بتعليم الأحساء ابتسام بنت عبدالعزيز الشيخ أحمد العامر، بمشاركة محافظة الأحساء في التطبيق التجريبي الأول للبرنامج الدولي لتقييم الطلبة (بيزا  2017)، والذي ينفذ للمرة الأولى في المملكة بناء على تعميم الوزير رقم 49525 وتاريخ 15 /6 1438هـ، والمتعلق بمشاركة المملكة في هذا البرنامج واختيار عينة التطبيق التجريبي له، والذي حدد الثانوية السابعة بالهفوف كعينة أساسية للتطبيق والثانوية السادسة عشرة بالهفوف كمدرسة بديلة.

وأشارت إلى أن أهمية اختبارات البرنامج الدولي تنبع من قدرتها على مساعدة نظام التعليم بالدولة على ترسيخ سياسة التقييم، ومقارنة نتائج طلبة الدولة ببقية طلبة دول العالم، وهو ما تسعى إليه مبادرة تطوير التعليم في الدولة لقياس مدى التقدم الذي يتم إحرازه أولًا بأول، كما أنها تمكن القائمين على التعليم من تحديد الملامح الأساسية للمعرفة والمهارات لدى الطلبة الذين بلغوا خمسة عشر عامًا في مواد محددة وهي الرياضيات والعلوم واللغة العربية.

ولفتت إلى أنه تم تهيئة المدارس المستهدفة تحت إشراف ومتابعة ودعم من مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية خلود الكليبي، من خلال:

– إكمال إجراءات الجاهزية المطلوبة مع القيادات المدرسية.

– تجهيز قوائم الطالبات.

–  تنفيذ ورش عمل من قبل مديرة البرنامج للهيئة الإدارية ومعلمات المواد المعنية بكل مدرسة للتعريف بالاختبار وإقرار الخطة التنفيذية له وعرض نماذج من اختبارات سابقة في المواد الثلاث، كما تم تزويد المدارس والمعلمات بهذه النماذج لتدريب الطالبات.

– تنفيذ ورشة عمل  من قبل فريق الدعم من المشرفات التربويات المتابعات للمدرسة  من مكتب التعليم بالهفوف لتدريب المعلمات على المهارات المتضمنة في نماذج اختبار بيزا لتهيئة الطالبات وتدريبهن عليها، وتزويدهن بنماذج أخرى مساعدة.

– تنفيذ لقاءات لطالبات العينة المختارة من قبل المنظمة (طالبات الصف الأول ثانوي من عمر 15 عامًًا) للتعريف بالاختبار وتحفيز الطالبات على المشاركة فيه.

– تهيئة المقر المحدد لتنفيذ الاختبار من قبل قيادة كل مدرسة، واستكمال الإجراءات الوزارية حسب ورودها أولًا بأول، والإعلان عن التطبيق وإبلاغ أولياء الأمور بتطبيقه وأهميته.

وأفادت مديرة برنامج تطوير مهارات التربويات، بأنه تم تحديد الموعد المقرر للتطبيق وهو يوم الخميس الموافق 22 شعبان الجاري بإذن الله تعالى، ميدة في هذا الصدد بالجهود التي بذلت من قبل  القيادات المدرسية  في الثانوية السابعة بالهفوف، والثانوية السادسة عشرة بالهفوف، والتعاون في الإعداد والتهيئة للتطبيق، ولجهود المشرفات التربويات من مكتب الهفوف للمتابعة والتهيئة للمعلمات، سائلة الله تعالى أن يجعل التوفيق والفلاح حليفا لطالبات مملكتنا الحبيبة.

 

 

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