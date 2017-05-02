ضمن “عيش السعودية”.. 35متدربًا من تقنية الأحساء يزورون ينبع للتعرّف بتاريخها

الأحساء – “الأحساء اليوم”

تعرف (35) مشاركًا من الكلية التقنية بالأحساء، مؤخرًا، بتاريخ ينبع البلد والبحر والنخل ومعلومات قيمة عن تراثها ومعالمها التاريخية والحضارية والسياحية، من خلال مشاركتهم في البرنامج الوطني “عيش السعودية”، الذي تبنته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بزيارة المتدربين المتفوقين في جميع التخصصات والموهوبين والمتميزين في الأنشطة، يرافقهم عدد من المشرفين إلى محافظة ينبع لمدة ثلاثة أيام، بالتعاون مع وكالة لمار للسياحة.

وهدفت هذه الزيارة إلى تعزيز الانتماء لدى المتدربين بالوطن، وتقوية الترابط بين أفراد المجتمع، وكذلك منحهم الفرصة للتعرف على تلك المقومات، واكتشاف غنى الوطن، وبعده الحضاري والتنموي.

ورافق الوفد مرشد سياحي معتمد من هيئة السياحة والتراث الوطني، حيث تعرف المتدربون من خلاله على نبذة تعريفية وتاريخية عن محافظة ينبع، واطلعوا على الكثير من معالمها ،ففي اليوم الأول وصل الوفد إلى مطار ينبع في الفترة المسائية، وتم التعرف على المعالم الحضارية للمحافظة، وجولة في سوق الليل التاريخي.

وفي اليوم الثاني وخلال الفترة الصباحية، أجرى الوفد زيارة إلى كلية ينبع التطبيقية، ثم زيارة متحف بيت الخطيب، واطلع على ميناء ينبع التجاري، فيما تعرّفوا في الفترة المسائية على معالم ينبع الصناعية، إلى جانب ممارسة عدد من الأنشطة الرياضية على الشاطئ، وكذلك القيام برحلة بحرية؛ ليختتم اليوم الثاني بتناول الجميع العشاء بمشاركة شباب وأهل ينبع.

أما اليوم الثالث فشمل زيارة المنطقة التاريخية، والتعرف على معالم وآثار ينبع النخل ومحالها التاريخية، إلى جانب تناول الجميع الغداء في المطاعم المشهورة بأسماك الناجل والحريد, واختتم الزيارة بتوجه الوفد للمطار للمغادرة إلى الأحساء.

ومن جانبه، قدّم المشرف على الرحلة رئيس مركز النشاط بالكلية شكري بن عبدالله الحمام، باسمه ونيابة عن المشاركين، خالص الشكر والتقدير للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وكذلك مدير خالد الدرويش وكالة لمار للسياحة، والمرشد السياحي من ينبع عيسى بن محمد عشي؛ على حسن التنظيم والالتزام التام بالبرنامج المعد وتوفير جميع سبل الراحة للمشاركين.

فيما أشار مدير العلاقات والإعلام بالكلية وليد بن محمد الشويهين، إلى تكريم جميع الجهات التي تم زيارتها في ينبع ضمن البرنامج الوطني “عيش السعودية” بشهادات شكر وتقدير على الكرم وحفاوة الاستقبال والاستفادة من المعلومات القيمة عن كل جهة، كما نقل لهم تحيات عميد الكلية عادل المحبوب، ووكيل الكلية لخدمات المتدربين غازي بن صالح العيد.

وأضاف “الشويهين” بأنه عطفًا على النجاح الكبير لهذه التجربة سيتم التنسيق لتنظيم عدد من الزيارات داخل وخارج المنطقة وبعدد أيام مختلفة، مؤكدًا أن مثل هذه الرحلات تعد من أهم الوسائل التي يمكن أن تحقق تقوية علاقة الشاب بوطنه من خلال تعريفه بوطنه خارج مجتمعه الذي نشأ فيه.