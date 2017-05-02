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الثلاثاء, 6 شعبان 1438 هـ, الموافق 2 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

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وفاة شخصين وإصابة ثمانية إثر حادث انقلاب بالطائف

وفاة شخصين وإصابة ثمانية إثر حادث انقلاب بالطائف

“الأحساء اليوم” – الأحساء

لقي شخصين مصرعهما وأصيب ثمانية أشخاص آخرين بإصابات مابين المتوسطة والبليغة وذلك إثر انقلاب مركبتهما على طريق رنية شمال الطائف أكد ذلك المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالطائف شادي الثبيتي مبيناً أنه تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بالطائف بلاغاً من الجهات الأمنية عن وجود حادث انقلاب وقع على مركبة تقل عائلة وذلك على طريق رنية مما خلف وراءه عدد من الإصابات والوفيات.

وأشار الثبيتي إلى أن غرفة العمليات تلقت البلاغ والتي بدورها قامت بتوجيه الفرق الاسعافية لموقع الحدث والتنسيق مع صحة الطائف لدعم الموقع والتنسيق مع مستشفى رنية لاستقبال الحالات وعند وصول الفرقة لموقع الحدث تبين بالموقع خمس حالات متوسطة وثلاث حالات بليغة وحالتين انتقلت إلى رحمة الله على إثرها تم التعامل مع الإصابات وتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لهم، حيث تم نقل ست حالات عن طريق الهلال الأحمر وحالتين عن طريق الصحة الى مستشفى رنية العام.

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